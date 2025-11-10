ترامب يهدد بمقاضاة "بي بي سي" والمطالبة بتعويض قيمته مليار دولار

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمقاضاتها ومطالبتها بتعويض بقيمة مليار دولار، بسبب توليف مضلل في أحد برامجها لخطاب ألقاه قبيل اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وفق ما أفاد مصدر قريب من فريقه القانوني وكالة فرانس برس.



وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، تقريرا لشبكة "فوكس نيوز" أفاد بأن رسالة ترامب الى بي بي سي منحت القناة البريطانية مهلة حتى الجمعة لسحب البرنامج وتقديم اعتذار رسمي.