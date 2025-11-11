مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركيّ مشروع قانون يهدُف إلى إنهاء أطول إغلاق حكوميّ في تاريخ الولايات المتحدة، بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين.

والآن سيحوّل على مجلس النواب ليوافق عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتمت الموافقة على النص بغالبية 60 صوتًا مقابل 40، وسيحوّل مشروع القانون الآن على مجلس النواب للموافقة عليه ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب، لتوقيعه.

ويأتي هذا التطور بعدما توصّل الجمهوريون والديموقراطيون إلى اتفاق موقّت، لتمويل الحكومة حتى كانون الثاني، بعد خلافات في شأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترامب فصل موظفين فدراليين.

وأشاد ترامب الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جدًا".

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضويّ إنّ الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعًا جدًا”.

وأضاف ردًا على سؤال في شأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم الاتفاق" وإنّ "الاتفاق جيد جدًا".