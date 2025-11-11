الأخبار
نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: طِهران ترغب في التوصل إلى اتفاق نوويّ سلميّ

أخبار دولية
2025-11-11 | 02:00
نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: طِهران ترغب في التوصل إلى اتفاق نوويّ سلميّ
نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: طِهران ترغب في التوصل إلى اتفاق نوويّ سلميّ

أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانيّ خطيب زاده رغبة طِهران في التوصل إلى اتفاق نوويّ سلميّ.

وقال: لا نسعى إلى امتلاك قنابل نووية ومستعدون لطمأنة العالم”.

واعتبر أنّ إيران فخورة للغاية ببرنامجها النوويّ، الذي طورته محليًا.

وشدّد على أن لا تهاون عندما يتعلق الأمر بالأمن القوميّ.

