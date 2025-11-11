رئيس الوزراء الهندي يصف الانفجار في نيودلهي بالمؤامرة

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انفجار سيارة أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى في نيودلهي الإثنين، بأنه "مؤامرة".



ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن سبب الانفجار الذي وقع بالقرب من القلعة الحمراء، وهو نصب تذكاري شهير يلقي منه رؤساء الوزراء خطاباتهم في يوم الاستقلال.



يُعدّ هذا الانفجار أخطر حدث أمني منذ الهجوم الذي نفّذه ثلاثة مسلحين في 22 نيسان في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 مدنيا من الهندوس.



وقال مودي في كلمة خلال زيارة رسمية إلى بوتان المجاورة "أضمن للجميع أن الأجهزة المختصة ستكشف الحقيقة الكاملة لهذه المؤامرة"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.



وتابع "سيُحال كل متورّط إلى القضاء".



أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من المساء بالقرب من محطة مترو في حي دلهي القديم المزدحم، بينما كان الناس عائدين من عملهم.



ووقع الانفجار بعد ساعات من إعلان الشرطة الهندية توقيف أعضاء في منظمة إجرامية ومصادرة أسلحة ومتفجرات.

