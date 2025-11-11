حركة طالبان الباكستانية تتبنى التفجير الانتحاري في إسلام أباد

أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 27 أمام مجمع محاكم في إسلام أباد الثلاثاء.



وقالت الحركة في بيان أرسل لصحافيين: "الثلاثاء هاجم أحد عناصرنا محكمة في إسلام أباد".



وأضافت: "سنواصل الهجمات على من يُصدرون أحكاما غير إسلامية ومن ينفذونها ومن يحميها حتى تُطبّق الشريعة في أنحاء البلاد".