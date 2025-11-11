النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو

وجّهت النيابة العامة التركية 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول المعارض والمسجون أكرم إمام أوغلو قد تصل عقوبتها للسجن مئات السنوات، بحسب ما أظهرت وثائق للمحكمة.



وتشمل الاتهامات لرئيس البلدية الذي يحظى بشعبية واسعة، والواردة في لائحة من 4000 صفحة، إدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات.