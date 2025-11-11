الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها

أخبار دولية
2025-11-11 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو ستجري تجارب نووية في حال أقدمت أي قوة نووية أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة.

وأعلن لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة مخاوف الولايات المتحدة بشأن ما تسميه واشنطن "أنشطة مشبوهة تحت الأرض".

ولفت لافروف الى أن موسكو قلقة من التصريحات الأميركية التي تشير إلى إمكانية استخدام التجارب النووية لأغراض جيوسياسية.

أخبار دولية

لافروف

روسيا

تجارب نووية

الولايات المتحدة

LBCI التالي
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

ترامب: الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية إذا قامت دول أخرى بذلك

LBCI
أخبار دولية
2025-11-05

بوتين أمر بتقديم مقترحات في شأن إمكان إجراء تجارب نووية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

وزير الخارجية الايراني يعتبر إعلان واشنطن استئناف تجارب الاسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:33

إسرائيل: حزب الله يحاول استعادة قدراته القتالية وتهريب أسلحة من سوريا

LBCI
أخبار دولية
11:31

زيلينسكي: الوضع في بوكروفسك لا يزال صعبا

LBCI
أخبار دولية
11:18

تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاقية قيمتها 430 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
10:16

مسؤول أوكراني يزور إسطنبول "لفك جمود" عملية تبادل الأسرى مع روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-05

تطعيم الأطفال ضد كورونا يثبت فعاليته مجددًا في دراسة حديثة

LBCI
اسرار
00:21

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-12

قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

LBCI
أخبار لبنان
06:48

المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول

LBCI
أخبار دولية
06:14

العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:11

طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:46

مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More