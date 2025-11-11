روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا

نددت روسيا بالضربات الأميركية التي تستهدف قوارب تنطلق من فنزيلا وتشتبه واشنطن بأنها تنقل المخدرات، ووصفتها بأنها غير قانونية و"غير مقبولة".



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلها التلفزيون: "هكذا تتصرف عادة الدول الخارجة عن القانون، وتلك التي تعتبر نفسها فوق القانون"، معتبرا أن الولايات المتحدة تتخذ مكافحة المخدرات "ذريعة".