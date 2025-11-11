الأخبار
سوريون يأملون أن تشكل زيارة الشرع لواشنطن "بداية جديدة" لبلدهم

أخبار دولية
2025-11-11 | 11:56
مشاهدات عالية
سوريون يأملون أن تشكل زيارة الشرع لواشنطن &quot;بداية جديدة&quot; لبلدهم
2min
سوريون يأملون أن تشكل زيارة الشرع لواشنطن "بداية جديدة" لبلدهم

غداة الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع الى البيت الأبيض، عبّر سوريون في دمشق عن أملهم في أن تُخرج الزيارة الى واشنطن بلادهم من عزلة طويلة فاقمتها سنوات النزاع، وأن تفتح الطريق أمام انتعاش اقتصادي.
     
وقالت بشرى عبد الباري، الطالبة في كلية الحقوق، لوكالة فرانس برس: "ستشكّل الزيارة ان شاء الله بداية جديدة لسوريا وانفتاحا على العالم بعد سنوات من العزلة".
     
وأضافت: "نأمل أن تفتح الزيارة الباب لإعادة إعمار سوريا مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم".
     
وطيلة عقود، كانت سوريا تدور في فلك الاتحاد السوفياتي الذي وقّعت معه اتفاقية صداقة وتعاون في 1980. وإثر اندلاع النزاع عام 2011، باتت روسيا داعمتها الرئيسية دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا، مقابل عداء مزمن لإسرائيل والولايات المتحدة.
     
ويعدّ الشرع أوّل رئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946 يزور البيت الأبيض، والتقى الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد به وقال إنه يريد لسوريا "النجاح" بعد حرب عصفت بها لأكثر من عقد.
     
وقبيل الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا.
     
وكررت السلطات السورية في بياناتها وصف زيارة الشرع إلى البيت الأبيض بأنها "تاريخية".
     
وشكّلت الزيارة قطيعة مع الماضي الجهادي لأحمد الشرع الذي أخرج بلاده من العزلة خلال أقلّ من عام على توليه الحكم، وأبدى انفتاحا على  الغرب ودول المنطقة من بينها دول الخليج الغنية، وانخرط في مفاوضات مع إسرائيل. 
     
واعتبرت عبد الباري أن روسيا داعمة الحكم السابق، "لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار، ونأمل أن تفتح العلاقات الجديدة بابا جديدا لسوريا".

