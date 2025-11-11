انهيار جزئي لجسر في جنوب غرب الصين بعد أشهر فقط من افتتاحه

أعلنت السلطات في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين أن جزءا من جسر حديث الافتتاح انهار على طريق سريع يربط قلب البلاد مع التبت اليوم، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



وذكرت السلطات المحلية أن الشرطة في مدينة مايركانغ أغلقت جسر هونغ تشي الذي يبلغ طوله 758 مترا أمام حركة المرور أمس الاثنين، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، وشوهدت تحولات في تضاريس أحد الجبال.



وأفادت بأن مطلع الجسر والطريق الرئيسي به انهارا بعد ظهر اليوم، مما تسبب بحدوث انهيارات أرضية.



ووفقا لمقطع فيديو نشرته مجموعة سيتشوان للطرق والجسور على وسائل التواصل الاجتماعي "انتهى بناء الجسر في وقت سابق من هذا العام".