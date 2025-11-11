الأخبار
ماكرون يؤكد لعباس أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر"

2025-11-11 | 13:18
ماكرون يؤكد لعباس أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلّة، تشكل "خطا أحمر".
     
وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع "بقوة" إن نُفّذت.
     
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه إن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".

