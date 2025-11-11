الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
إيطاليا تتأهب لإضرابين مع تصاعد التنافس بين النقابات العمالية

أخبار دولية
2025-11-11 | 15:28
إيطاليا تتأهب لإضرابين مع تصاعد التنافس بين النقابات العمالية
إيطاليا تتأهب لإضرابين مع تصاعد التنافس بين النقابات العمالية

تستعد إيطاليا لإضرابين على مستوى البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسط عودة حالة التنافس بين النقابات العمالية، لينتهي بذلك تحالف نادر تسبب في اندلاع واحد من أكبر الاحتجاجات العمالية في البلاد منذ سنوات.

 

ودعت نقابة سندكالي دي باز المتشددة جميع أعضائها إلى إضراب في 28 تشرين الثاني، على أن تعقبه مظاهرة في روما في اليوم التالي احتجاجًا على ميزانية رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لعام 2026 وتقديم حكومتها دعمًا لإسرائيل.

 

وأعلنت نقابة سي.جي.أي.إل، وهي أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، يوم الجمعة عن إضراب على مستوى البلاد بسبب الميزانية، لكنها حددت موعده على أن يكون في 12 كانون الأول.

 

ويبلغ عدد أعضاء نقابة سي.جي.أي.إل نحو خمسة ملايين عضو، نصفهم تقريبًا من المتقاعدين. أما نقابة سندكالي دي باز، الأصغر حجمًا والأكثر تشددًا، فلا تفصح عن عدد أعضائها.

 

وتنتقد المنظمتان الزيادات المزمعة في الميزانية والمخصصة للإنفاق الدفاعي.


التالي
رئيس الوزراء الهندي يصف الانفجار في نيودلهي بالمؤامرة
نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: طِهران ترغب في التوصل إلى اتفاق نوويّ سلميّ
السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام يوم الجمعة دعمًا لأسطول الصمود العالمي

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

إضراب وتظاهرات في إيطاليا ضد "الإبادة الجماعية" في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

وزير الداخلية استقبل معوض وقعقور وبحث مع الأسمر في شؤون عمالية واجتماعية

LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
15:07

سي.بي.إس نيوز: السعودية تستضيف قمة استثمارية بواشنطن في 19 تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
14:19

ماكرون: فرنسا ستساعد الفلسطينيين في صياغة دستور لدولتهم المستقبلية

LBCI
خبر عاجل
14:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

خليل الحية: أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت

LBCI
أخبار دولية
09:08

روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا

LBCI
منوعات
2025-09-07

لحماية الكوالا... منطقة أسترالية تحظر قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

