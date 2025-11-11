الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
2025-11-11 | 16:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
0
min
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
الشؤون
الاستراتيجية
الاسرائيلي
استقال
منصبه…اليكم
التفاصيل
التالي
رئيس الوزراء الهندي يصف الانفجار في نيودلهي بالمؤامرة
نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: طِهران ترغب في التوصل إلى اتفاق نوويّ سلميّ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
01:15
وزير خارجية فرنسا: العمليات العسكرية الأميركية في الكاريبي تنتهك القانون الدولي
أخبار دولية
01:15
وزير خارجية فرنسا: العمليات العسكرية الأميركية في الكاريبي تنتهك القانون الدولي
0
أخبار دولية
01:03
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
أخبار دولية
01:03
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
0
أخبار دولية
00:51
القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
أخبار دولية
00:51
القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:15
وزير خارجية فرنسا: العمليات العسكرية الأميركية في الكاريبي تنتهك القانون الدولي
أخبار دولية
01:15
وزير خارجية فرنسا: العمليات العسكرية الأميركية في الكاريبي تنتهك القانون الدولي
0
أخبار دولية
01:03
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
أخبار دولية
01:03
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
0
أخبار دولية
00:51
القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
أخبار دولية
00:51
القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
0
أخبار دولية
00:46
رئيس كولومبيا يأمر بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع أميركا
أخبار دولية
00:46
رئيس كولومبيا يأمر بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع أميركا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
09:57
الشيخ نعيم قاسم: نحن المعتدى علينا وسندافع وأي ثمن هو أقل من ثمن الاستسلام ويفتح أفق الانتصار ونحن واثقون أننا منصورون
آخر الأخبار
09:57
الشيخ نعيم قاسم: نحن المعتدى علينا وسندافع وأي ثمن هو أقل من ثمن الاستسلام ويفتح أفق الانتصار ونحن واثقون أننا منصورون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
0
صحف اليوم
00:12
تداول لسيناريو تأجيل الإنتخابات لعامين (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:12
تداول لسيناريو تأجيل الإنتخابات لعامين (الأنباء الإلكترونية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
0
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
0
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
3
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
4
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
6
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
7
رياضة
06:51
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
رياضة
06:51
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
8
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More