تركيا: 20 جنديًا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء أن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس الثلاثاء.