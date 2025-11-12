الأخبار
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أشعل حريقا في ستافروبول الروسية
أخبار دولية
2025-11-12 | 00:39
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أشعل حريقا في ستافروبول الروسية
أعلن فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول الروسية اليوم الأربعاء أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في منطقة صناعية.
وقال فلاديميروف على تطبيق تيليغرام إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو إصابات، دون أن يقدم تفاصيل عن المنشأة الصناعية التي اندلع فيها الحريق.
