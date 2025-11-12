الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليابان تندد بقرار روسيا توسيع حظر الدخول لأراضيها بسبب العقوبات

أخبار دولية
2025-11-12 | 00:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليابان تندد بقرار روسيا توسيع حظر الدخول لأراضيها بسبب العقوبات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليابان تندد بقرار روسيا توسيع حظر الدخول لأراضيها بسبب العقوبات

نددت اليابان اليوم الأربعاء بقرار روسيا توسيع حظر الدخول إلى أراضيها ليشمل 30 مواطنا يابانيا آخرين، من بينهم متحدث باسم وزارة الخارجية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وذلك بعد فرض طوكيو عقوبات على موسكو بسبب الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وفرضت اليابان عقوبات جديدة على شركات وأفراد وكيانات روسية في أيلول، وخفضت سقف الأسعار التي تشتري بها النفط الخام المنقول بحرا من روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء إنها أضافت أسماء جديدة إلى قائمتها للأشخاص الممنوعين من الدخول "إلى أجل غير مسمى"، ومن بينهم المتحدث باسم الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا وعدد من الصحفيين والأكاديميين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن اليابان احتجت على هذه الخطوة "المؤسفة"، مضيفا أن التبادلات بين شعبي البلدين لا تزال مهمة.

واتهم موسكو بالتنصل من مسؤولية غزوها لأوكرانيا.

واتخذت موسكو إجراءات مماثلة ضد مسؤولين ومدنيين يابانيين ردا على العقوبات.

ومع ذلك، لا تزال اليابان تستورد الطاقة من جزيرة سخالين الواقعة في أقصى شرق روسيا، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة للحلفاء بقطع العلاقات للضغط على موسكو.

أخبار دولية

بقرار

روسيا

توسيع

الدخول

لأراضيها

العقوبات

LBCI التالي
الرئيس الصيني يلتقي بملك إسبانيا في بكين
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أشعل حريقا في ستافروبول الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-20

روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

اليابان شددت عقوباتها على روسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-28

إيران تندد بإعادة فرض العقوبات الأممية "غير المبررة"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-30

روسيا: محادثات السلام مع اليابان ممكنة إذا تخلت عن "المسار المعادي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:03

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لدخول المساعدات الإنسانية

LBCI
أخبار دولية
02:59

وزير الدفاع الإسرائيلي سيقترح إغلاق إذاعة الجيش

LBCI
أخبار دولية
02:56

تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالضلوع في قضية فساد

LBCI
أخبار دولية
02:05

الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أسر تضطر إلى تقليص عدد وجباتها أو بيع مقتنياتها أو اللجوء إلى الاستدانة في أفغانستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-11-06

بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

الوزير محمد حيدر للـLBCI: إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
رياضة
06:51

يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
خبر عاجل
14:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More