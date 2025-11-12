اليابان تندد بقرار روسيا توسيع حظر الدخول لأراضيها بسبب العقوبات

نددت اليابان اليوم الأربعاء بقرار روسيا توسيع حظر الدخول إلى أراضيها ليشمل 30 مواطنا يابانيا آخرين، من بينهم متحدث باسم وزارة الخارجية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وذلك بعد فرض طوكيو عقوبات على موسكو بسبب الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.



وفرضت اليابان عقوبات جديدة على شركات وأفراد وكيانات روسية في أيلول، وخفضت سقف الأسعار التي تشتري بها النفط الخام المنقول بحرا من روسيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء إنها أضافت أسماء جديدة إلى قائمتها للأشخاص الممنوعين من الدخول "إلى أجل غير مسمى"، ومن بينهم المتحدث باسم الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا وعدد من الصحفيين والأكاديميين.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن اليابان احتجت على هذه الخطوة "المؤسفة"، مضيفا أن التبادلات بين شعبي البلدين لا تزال مهمة.



واتهم موسكو بالتنصل من مسؤولية غزوها لأوكرانيا.



واتخذت موسكو إجراءات مماثلة ضد مسؤولين ومدنيين يابانيين ردا على العقوبات.



ومع ذلك، لا تزال اليابان تستورد الطاقة من جزيرة سخالين الواقعة في أقصى شرق روسيا، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة للحلفاء بقطع العلاقات للضغط على موسكو.