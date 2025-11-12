رئيس كولومبيا يأمر بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع أميركا

أمر الرئيس الكولومبي غوستابو بيترو قوات الأمن العام في بلاده بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع وكالات الاستخبارات الأميركية لحين توقف واشنطن عن مهاجمة القوارب في منطقة البحر الكاريبي.



وقال بيترو في منشور على منصة إكس: "مكافحة المخدرات يجب أن تحترم حقوق الإنسان لشعوب الكاريبي"، في إشارة إلى تاريخ البلدين في التعاون ضد تهريب المخدرات.