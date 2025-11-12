ترامب يقول إن لديه "التزاما" بمقاضاة بي.بي.سي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لديه "التزاما" بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي لتحريفها تصريحاته قبل هجمات السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.



وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الثلاثاء: "حسنا، أعتقد أن لدي التزاما للقيام بذلك".