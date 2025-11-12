الأخبار
تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالضلوع في قضية فساد

2025-11-12 | 02:56
أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو الذي شغل حقيبة الطاقة لأربع سنوات، على خلفية فضيحة فساد كبرى تهز قطاع الطاقة في البلاد. 
     
وقالت رئيسة الوزراء عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تقرر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو كوزير للعدل"، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل "منافع شخصية" من تيمور مينديتش، الحليف الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.

أخبار دولية

وزير العدل الأوكراني

جيرمان غالوشينكو

فساد

الطاقة

