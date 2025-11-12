وزير الدفاع الإسرائيلي سيقترح إغلاق إذاعة الجيش

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيقترح على الحكومة إغلاق إذاعة الجيش، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على حيادية الجيش وتعزيز ثقة الجمهور به.



ومن المتوقع، وفقا لبيان، أن تتوقف الإذاعة عن البث بحلول الأول من آذار 2026.