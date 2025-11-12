كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة

تبادلت كمبوديا وتايلاند الاتهامات بالتسبب بمواجهات جديدة على الحدود بينهما الأربعاء بعدما أعلنت بانكوك أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام تدعمه الولايات المتحدة.



وقال وزير الإعلام الكمبودي نيث فياكترا لفرانس برس: "أطلق جنود تايلانديون النار على مدنيين" ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح في قرية بري تشان التابعة لمحافظة بانتياي مينتشي، وذلك نقلا عن حصيلة من السلطات المحلية.



وأما نائب المتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي ريشا سوكسوانون، فأفاد الصحافيين بأن الجنود سمعوا إطلاق نار من أسلحة خفيفة من الجانب الكمبودي حوالى الساعة 16,00 (09,00 ت غ) لكنهم "لم يردوا على إطلاق النار"، مشيرا إلى أنهم يعتقدون بأن الحادث "استفزاز من الجانب الكمبودي".