إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لدخول المساعدات الإنسانية

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية.



وجاء في بيان كوغات: "وفقا لتوجيه من المستوى السياسي، تم اليوم فتح معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".



ولدى تواصل وكالة فرانس برس مع متحدث باسم كوغات، قال إن المعبر سيبقى مفتوحا بشكل "دائم"، على غرار معبر كرم أبو سالم الذي يدخل منه الجزء الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.