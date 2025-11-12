الأخبار
الرئيس الإسرائيلي تلقى رسالة من ترامب تدعوه للعفو عن نتنياهو
أخبار دولية
2025-11-12 | 06:21
الرئيس الإسرائيلي تلقى رسالة من ترامب تدعوه للعفو عن نتنياهو
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن هرتسوغ تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وورد في الرسالة: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة".
أخبار لبنان
2025-10-08
رجّي تلقى رسالة من نظيره الكوبيّ: لدعم مشروع قرار رفع الحصار الأميركيّ عن كوبا
أخبار لبنان
2025-10-08
رجّي تلقى رسالة من نظيره الكوبيّ: لدعم مشروع قرار رفع الحصار الأميركيّ عن كوبا
0
أخبار دولية
2025-10-13
الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام
أخبار دولية
2025-10-13
الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام
0
آخر الأخبار
2025-09-15
نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة
آخر الأخبار
2025-09-15
نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة
أخبار دولية
07:15
السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني
أخبار دولية
07:15
السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني
0
أخبار دولية
07:01
وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
أخبار دولية
07:01
وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
0
أخبار دولية
05:32
مصادر لفرانس برس: لائحة رئيس الحكومة العراقية تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
05:32
مصادر لفرانس برس: لائحة رئيس الحكومة العراقية تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
0
أخبار دولية
05:26
كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة
أخبار دولية
05:26
كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة
أخبار دولية
07:01
وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
أخبار دولية
07:01
وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
0
رياضة
2025-11-11
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
رياضة
2025-11-11
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
0
علوم وتكنولوجيا
06:00
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
علوم وتكنولوجيا
06:00
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
0
أمن وقضاء
05:13
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات وتضبط بحوزتهم كميّة منها
أمن وقضاء
05:13
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات وتضبط بحوزتهم كميّة منها
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
0
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
0
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
1
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
2
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
4
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
5
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
6
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
7
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
8
أخبار لبنان
07:45
الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل
أخبار لبنان
07:45
الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل
