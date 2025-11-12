الرئيس الإسرائيلي تلقى رسالة من ترامب تدعوه للعفو عن نتنياهو

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن هرتسوغ تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وورد في الرسالة: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة".