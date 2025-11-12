وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني ناقش خلاله مجموعة من القضايا بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط.