وفاة 37 في حادث مروري بجنوب بيرو

ذكرت محطة آر.بي.بي الإذاعية المحلية أن 37 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم وأُصيب 18 آخرون بجروح، إثر انحراف حافلة وسقوطها في واد بجنوب بيرو.وأوضحت المحطة أن الحادث وقع على طريق سريع يسمى باناميريكانا سور في منطقة أريكيبا.