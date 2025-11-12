الرئيس الجزائري يوافق على طلب ألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال

وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على طلب نطيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ عام في الجزائر ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية.



وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية طلبا من فرانك فالتر شتاينماير (...) يتضمن، إجراءَ عفوٍ لفائدة بوعلام صنصال. وقد تفاعل رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية".



وأضاف: "قرّر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب رئيس جمهورية ألمانيا الفدرالية، الصديق. ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه".

