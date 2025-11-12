اردوغان: العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا، مشيرا الى أن الفحص مستمر لتحديد سبب تحطمها.



وأقلعت الطائرة، وهي من طراز سي-130، من أذربيجان وكانت متجهة إلى تركيا لكنها تحطمت في جورجيا أمس الثلاثاء مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 20 عسكريا.



وأعلن اردوغان أن بلاده أرسلت فريقا من 46 فردا للتعاون مع السلطات في جورجيا.