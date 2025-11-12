الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران للسماح لها بالتحقق من مخزونها من المواد النووية "في أسرع وقت"

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران للسماح لها بالتحقق من مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب، وخصوصًا مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقرير لم يُنشر رسميًا اطلعت عليه فرانس برس.



وأكد التقرير على ضرورة "أن يكون بإمكان الوكالة التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقًا في إيران في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا الى أن مخزون اليورانيوم القريب من درجة تصنيع قنبلة يعد "مصدر قلق بالغ".



