زيلينسكي يدعو وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة على خلفية فضيحة فساد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة، على خلفية فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة المتضرر من الحرب.



وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "وزير العدل ووزير الطاقة لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما".



وأكد أنه من "غير المقبول إطلاقًا استمرار بعض مخططات الفساد في قطاع الطاقة" في وقت يعاني فيه الأوكرانيون من انقطاعات يومية للكهرباء جراء الهجمات الروسية.







