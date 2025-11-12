البيت الأبيض يتهم الديموقراطيين بنشر "رواية زائفة" بشأن رسائل إبستين

اتهم البيت الأبيض الديموقراطيين بترويج "رواية زائفة" بعد نشرهم رسائل إلكترونية يقول فيها جيفري إبستين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان على علم بانتهاكاته الجنسية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان إن "الديموقراطيين سرّبوا رسائل إلكترونية بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام الليبرالية لاختلاق رواية زائفة وتشويه صورة الرئيس ترامب".



