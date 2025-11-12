شركات التكنولوجيا الكبرى قررت الإمتثال للقرار الأستراليّ: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين

بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى بالإمتثال للقرار الأستراليّ القاضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين دون السادسة عشرة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها عالميًا.



ويأتي ذلك ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت وتجنّب المواجهة القانونية مع الحكومة الأسترالية.



فابتداءً من 10 كانون الأول، ستتواصل منصّات مثل تيك توك، سناب شات، فيسبوك، إنستغرام، وثريدز مع أكثر من مليون حساب لمستخدمين قاصرين، لتمنحهم ثلاثة خيارات: تحميل بياناتهم، أو تجميد حساباتهم موقتاً، أو فقدانها نهائيًا.



ووفق مصادر تعمل الشركات حاليًا على تعطيل الحسابات المسجّلة باسم مستخدمين دون 16 عامًا.