النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنّ المركز الأول في محافظة بغداد احتله ائتلاف الإعمار والتنمية بـ411 ألفًا و26 صوتًا.



كما أعلنت أنّ الحزب الديمقراطيّ الكردستاني تقدم جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 284.109 أصوات، أي "ائتلاف "الإعمار والتنمية" جاء أولا و"تقدم" ثانيا و"دولة القانون" ثالثا في بغداد".



وأكّدت أنّ الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية وأنّ نسبة المشاركة بلغت 57.11% وأنّ العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية.



وقالت إنّ عملية العد والفرز اليدويين تمت والنتائج كانت متطابقة 100%.



وشددت المفوضية على أنّ النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعون.



وقالت مفوضية انتخابات العراق إنّ في نينوى حلّ في المركز الأوّل الحزب الديمقراطيّ الكردستاني يليه "تقدم" و"الإعمار والتنمية".



وأضافت: "الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ جاء في المرتبة الأولى في أربيل بحصوله على 369.118 صوتًا وأنّ الاتحاد الوطني الكردستانيّ جاء في المرتبة الثانية في أربيل بحصوله على 97.301 صوت".