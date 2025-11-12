تفكيك شبكة لنقل المخدِرات بين المغرب وإسبانيا باستخدام مسيّرات

أعلن الحرس المدنيّ الإسبانيّ بعد عملية أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص، تفكيك شبكة لتهريب المخدِرات تستخدم طائرات مسيرة محلية الصنع قادرة على قطع مسافة تزيد على 200 كيلومتر لنقل القنب من المغرب إلى إسبانيا.



وكانت الطائرات المسيّرة تنطلق من جنوب إسبانيا لتنقل المخدرات من المغرب، وتلقي الشحنة لدى عودتها فوق مدينتي فيخير دي لا فرونتيرا وطريفة في الأندلس في جنوب إسبانيا، بحسب بيان صادر عن الحرس المدنيّ الإسبانيّ، وهو جهاز بمثابة الدرك.



وأفادت السلطات الاسبانية بأنّ الطرود كانت مزودة بعلامات فلورية وأجهزة تتبع بترددات لاسلكية لتسهيل العثور عليها ليلًا.



وصنعت المجموعة الطائرات المسيرة التي يزيد مداها على 200 كيلومتر، باستخدام مكونات من موردين آسيويين.



وتمكنت الشبكة من تطوير طائرات مسيرة محلية الصنع تتميز باستقلالية ودقة وقدرة حمولة تتجاوز بكثير النماذج التجارية التقليدية.



وضُبطت ثماني طائرات مسيّرة عاملة و10 أخرى قيد التصنيع خلال خمس مداهمات نُفذت الاثنين،إضافة إلى أكثر من 150 كيلوغراما من القنب و320 ألف يورو نقدا.



وأوقف تسعة أشخاص.