وزير الدفاع الفنلندي: الصين تمول مجهود روسيا الحربي "بكثافة"

قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن الأربعاء إن الصين تمول "بكثافة" الجهود الحربية الروسية، وهو ما يزيد من التهديد الأمني في أوروبا ويشكل تحديا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأضاف هاكانن في تصريح لوكالة فرانس برس أن التعاون بين روسيا والصين "وصل إلى حد أن الصين تقوم حاليا بتمويل صندوق الحرب الروسي بكثافة".



وتابع الوزير بعد اجتماعه مع نظرائه من دول الشمال الأوروبي في هلسنكي، "لن تتمكن روسيا من خوض حرب طويلة الأمد بمواردها الخاصة. الهند، بالطبع، تُقدم التمويل بطرق أخرى، لكن الصين تفعل ذلك عمدا".



وأكد أن بكين "تقدم مكونات عسكرية، وتتعاون في صناعة الدفاع، وتنظم تدريبات عسكرية مشتركة وأنشطة أخرى واسعة النطاق في منطقة القطب الشمالي والمحيطين الهندي والهادئ وأوروبا"، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ولكن يمكن لحلف الناتو التعامل معه.



وقال هاكانين إن دول شمال أوروبا تعمل على تعزيز تعاونها الدفاعي لمواجهة التهديدات المستقبلية، مع زيادة قدرات حلف شمال الأطلسي في الشمال.



وأوضح "ناقشنا اليوم استخدام 250 طائرة مقاتلة من القوات الجوية لدول الشمال كقوة موحدة".



وأضاف أن فنلندا والسويد وأيسلندا والنروج والدنمارك تخطط لمضاعفة إنتاج الذخيرة ثلاث مرات وتطوير ممرات تنقل عسكري في منطقة الشمال الأوروبي.

