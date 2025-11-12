الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجموعة السبع: وقف إطلاق النار في أوكرانيا "ضرورة ملحة"
أخبار دولية
2025-11-12 | 16:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجموعة السبع: وقف إطلاق النار في أوكرانيا "ضرورة ملحة"
دعا وزراء خارجية مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في كندا الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا مع التعبير عن دعمهم "الثابت" لوحدة أراضيها.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان مشترك إن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضرورة ملحة".
أخبار دولية
السبع:
إطلاق
النار
أوكرانيا
"ضرورة
ملحة"
التالي
كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لدخول المساعدات الإنسانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:46
مجموعة السبع تدعو إلى هدنة فورية في أوكرانيا وخفض التصعيد في السودان
أخبار دولية
00:46
مجموعة السبع تدعو إلى هدنة فورية في أوكرانيا وخفض التصعيد في السودان
0
أخبار لبنان
2025-10-28
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2025-10-28
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-10-13
زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"
أخبار دولية
2025-10-13
زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:13
رويترز: شركتان أميركية وألمانية تجريان محادثات لتوريد توربينات غاز لسوريا
أخبار دولية
01:13
رويترز: شركتان أميركية وألمانية تجريان محادثات لتوريد توربينات غاز لسوريا
0
أخبار دولية
01:01
لافروف: نأمل ألا تتخذ واشنطن خطوات لتصعيد نزاع أوكرانيا
أخبار دولية
01:01
لافروف: نأمل ألا تتخذ واشنطن خطوات لتصعيد نزاع أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:54
إصابة 20 شخصا بعد اصطدام شاحنة بسوق في كوريا الجنوبية
أخبار دولية
00:54
إصابة 20 شخصا بعد اصطدام شاحنة بسوق في كوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
00:31
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
خبر عاجل
00:31
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
0
اخبار البرامج
2025-10-23
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
اخبار البرامج
2025-10-23
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
0
صحف اليوم
2025-09-01
مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": بري نقل الأمور من مكان إلى آخر
صحف اليوم
2025-09-01
مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": بري نقل الأمور من مكان إلى آخر
0
صحف اليوم
2025-11-09
ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر
صحف اليوم
2025-11-09
ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:26
غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"
تقارير نشرة الاخبار
13:11
الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
0
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
2
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
3
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
4
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
5
خبر عاجل
09:37
هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
خبر عاجل
09:37
هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
6
آخر الأخبار
04:34
هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار
آخر الأخبار
04:34
هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار
7
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
8
أخبار لبنان
11:43
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
أخبار لبنان
11:43
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More