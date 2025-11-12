مجموعة السبع: وقف إطلاق النار في أوكرانيا "ضرورة ملحة"

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في كندا الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا مع التعبير عن دعمهم "الثابت" لوحدة أراضيها.



وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان مشترك إن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضرورة ملحة".

