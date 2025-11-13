روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستوقع بعض الاتفاقات الجيدة عندما يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن الأسبوع المقبل ويلتقي مع الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف للصحفيين: "سنوقع بعض الاتفاقات الجيدة معهم... أشعر بالرضا بشأن ما وصلنا إليه. لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط ووضع اللمسات النهائية عليها، وسنعقد اجتماعا جيدا الأسبوع المقبل".



من جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الأميركي عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في غزة.



وقال روبيو ردا على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر: "آمل ألا يحدث ذلك... لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".