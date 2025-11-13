مجموعة السبع تدعو إلى هدنة فورية في أوكرانيا وخفض التصعيد في السودان

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في كندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، كما حذروا من تصاعد النزاع في السودان.



وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة عن "دعمهم الثابت" لوحدة أراضي أوكرانيا.



وقالوا إن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضرورة ملحة".



وفي خلال المحادثات التي جرت قرب شلالات نياغرا الشهيرة، ناقشت مجموعة السبع خيارات مختلفة لتعزيز الدعم لأوكرانيا في صد الغزو الروسي.



وذكر البيان أن الخيارات التي تمت مناقشتها تشمل "الاستفادة بشكل أكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة" الموجودة في مختلف بلدان مجموعة السبع، وهي استراتيجية تنطوي على تعقيدات وبحثها الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف داخليا.



