لافروف: نأمل ألا تتخذ واشنطن خطوات لتصعيد نزاع أوكرانيا

أخبار دولية
2025-11-13 | 01:01
لافروف: نأمل ألا تتخذ واشنطن خطوات لتصعيد نزاع أوكرانيا

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من أمس الأربعاء عن أمله في ألا تتخذ واشنطن إجراءات من شأنها تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا دوما إلى الحوار مع روسيا، وسعى إلى فهم الموقف الروسي حيال أوكرانيا بشكل كامل و"أظهر التزاما بإيجاد حل سلمي مستدام".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله: "نحن ننشد إحكام المنطق السليم وأن يسود التمسك بهذا الموقف في واشنطن وأن يمتنعوا عن أي أعمال يمكن أن تصعد الصراع إلى مستوى جديد".

وأشار لافروف الى أن ترامب أقر بأن أحد الأسباب وراء حملة روسيا هو توسع حلف شمال الأطلسي ونشر بنيته التحتية بالقرب من حدودها.

وأضاف أن أوروبا عازمة على تقويض التحركات الأمريكية لإيجاد حل سلمي.

ورأى أن أوروبا "تخرب كل جهود صنع السلام وترفض الاتصالات المباشرة مع موسكو.

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أوروبا "عندما ينتهي جنون الرهاب من روسيا. لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".

أخبار دولية

واشنطن

خطوات

لتصعيد

أوكرانيا

