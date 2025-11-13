رويترز: شركتان أميركية وألمانية تجريان محادثات لتوريد توربينات غاز لسوريا

أفادت ثلاثة مصادر لرويترز بأن شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا الأميركية وشركة سيمنس إنرجي الألمانية تجريان محادثات لتوريد توربينات غاز لمشروع بقيمة سبعة مليارات دولار يهدف إلى إعادة بناء قطاع الطاقة السوري المتضرر من الحرب.



ووقعت سوريا اتفاقا مع شركة تابعة لباور إنترناشيونال القابضة القطرية في أيار لبناء أربع محطات لتوليد الطاقة بتوربينات غاز ذات دورة مركبة بطاقة إجمالية تبلغ 4000 ميغاوات.

ويشمل الاتفاق أيضا محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاوات.



وذكر مصدر أنه من الممكن منح كل من سيمنس إنرجي وجنرال إلكتريك فيرنوفا عقودا للمشروع، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد موعد إبرام الاتفاقيات.



ولم تتوفر تفاصيل عن المبلغ المرصود في الميزانية للتوربينات في إطار المشروع.

ولم يعط أي من المصادر الثلاثة تقديرات لقيمة عقود التوربينات.



