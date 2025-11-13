الطيران العماني تعدل جداول رحلاتها بعد توقف جزء من أسطولها عن العمل

أعلنت شركة الطيران العُماني إجراء تعديلات موقتة على بعض جداول رحلاتها بعد أن أدت اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية إلى توقف عدد من طائراتها عن العمل.



وأكدت الشركة أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الشركات المصنعة لتسريع عودة الطائرات المتأثرة إلى الخدمة.