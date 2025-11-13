فون دير لاين: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها ثلاثة خيارات لتمويل احتياجات أوكرانيا المالية وأن استغلال الأصول الروسية المجمدة هو الخيار الأكثر فاعلية.وقالت في خطاب ألقته في البرلمان الأوروبي: "الخيارات هي أن يستخدم الاتحاد الأوروبي الفائض في ميزانيته لتوفير تمويل أو أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء على جمع رأس المال بأنفسهم".وأضافت أن الخيار الثالث هو الحصول على قرض تعويضات على أساس الأصول الروسية المجمدة، "سنمنح أوكرانيا قرضًا، على أن تسدده عندما تدفع روسيا تعويضات، هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على دفاع أوكرانيا واقتصادها".