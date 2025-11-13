تركيا: قوة الاستقرار الدولية المزمعة في غزة يجب أن تضمن وقف إطلاق نار دائما

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة هو أن تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش.





