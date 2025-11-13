الأخبار
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار

أخبار دولية
2025-11-13 | 07:31
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار
0min
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار

أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 آذار إلى الثالث من حزيران 2026.

وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافًا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في أيلول.

وكتب ساركوزي على منصة "إكس" عقب عودته إلى فرنسا: "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".

