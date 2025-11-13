جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار

أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 آذار إلى الثالث من حزيران 2026.



وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافًا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في أيلول.



وكتب ساركوزي على منصة "إكس" عقب عودته إلى فرنسا: "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".

