أوكرانيا تضرب منشآت نفطية روسية في القرم المحتلة وزابوريجيا

أعلن الجيش الأوكراني أن قواته ضربت محطة نفط روسية في شبه جزيرة القرم المحتلة وكذلك مستودع نفط في منطقة زابوريجيا.



وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام بأن المنشآت النفطية الروسية وغيرها من الأهداف العسكرية الروسية استُهدفت بأسلحة محلية الصنع، منها صواريخ فلامنغو التي تُطلق من الأرض وصواريخ بارس المسيرة وطائرات مسيرة.