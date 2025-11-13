الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تركيا تعلّق استخدام طائرات الشحن العسكرية "سي-130" بعد تحطم إحداها
أخبار دولية
2025-11-13 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا تعلّق استخدام طائرات الشحن العسكرية "سي-130" بعد تحطم إحداها
علّقت أنقرة استخدام طائرات الشحن العسكرية "سي-130" حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، عقب حادث تحطم إحداها أسفر عن مقتل 20 عسكريا.
وأكدت الوزارة أيضا العثور على آخر الضحايا العشرين، مشيرة إلى أن كل الجثث ستنقل إلى تركيا.
وتحطمت الطائرة الثلاثاء في شرق جورجيا فيما كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 20 شخصا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن جهازي تسجيل بيانات الرحلة نُقلا إلى أنقرة بعد العثور عليهما في موقع التحطم.
وأظهرت مقاطع فيديو صورها شهود، الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخانا أسود كثيفا.
والطائرة C-130 "هيركوليس" هي طائرة شحن عسكرية طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتنتجها منذ الخمسينات.
أخبار دولية
تركيا
طائرات الشحن العسكرية
سي-130
التالي
روبيو يدعو إلى وقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع السودانية
استجواب إسرائيل في الأمم المتحدة بشأن تقارير عن ممارسة التعذيب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-11
تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا
أخبار دولية
2025-11-11
تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا
0
آخر الأخبار
2025-11-11
وزارة الدفاع التركية: تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
آخر الأخبار
2025-11-11
وزارة الدفاع التركية: تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
0
أخبار دولية
2025-11-12
اردوغان: العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا
أخبار دولية
2025-11-12
اردوغان: العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا
0
أخبار دولية
2025-11-12
تركيا: 20 جنديًا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا
أخبار دولية
2025-11-12
تركيا: 20 جنديًا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:03
بعثة من صندوق النقد الدولي زارت سوريا لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي
أخبار دولية
12:03
بعثة من صندوق النقد الدولي زارت سوريا لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي
0
أخبار دولية
11:52
اردوغان: حل الدولتين أكثر الخيارات واقعية لمشكلة قبرص
أخبار دولية
11:52
اردوغان: حل الدولتين أكثر الخيارات واقعية لمشكلة قبرص
0
أخبار دولية
11:31
رئيسة الوزراء: أوكرانيا ستدقق في الشركات الحكومية بعد فضيحة فساد
أخبار دولية
11:31
رئيسة الوزراء: أوكرانيا ستدقق في الشركات الحكومية بعد فضيحة فساد
0
أخبار دولية
09:55
إيطاليا: خطة مخيم المهاجرين في ألبانيا ستستمر
أخبار دولية
09:55
إيطاليا: خطة مخيم المهاجرين في ألبانيا ستستمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:46
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
أخبار لبنان
06:46
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
0
أخبار لبنان
09:18
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
أخبار لبنان
09:18
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
0
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
08:35
جعجع: معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
08:35
جعجع: معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح "حزب الله"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
أخبار لبنان
08:10
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
0
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
0
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
0
أخبار لبنان
03:19
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:19
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
00:37
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
أخبار دولية
00:37
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
3
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
4
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
5
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
6
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
7
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
8
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More