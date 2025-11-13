رئيسة الوزراء: أوكرانيا ستدقق في الشركات الحكومية بعد فضيحة فساد

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفريدينكو أن الحكومة ستجري تدقيقا في كل الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الطاقة، وذلك في أعقاب فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تعليق عمل وزيرين في الحكومة.



وقالت في مقطع فيديو نشر على تطبيق تيليغرام: "نحن بصدد إعداد حل شامل لكل الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الطاقة. سنجري تدقيقا وأصدرنا تعليمات للمجالس الإشرافية للتحقق من حالة العمل، خصوصا في مجال المشتريات".