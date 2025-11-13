اردوغان:‬ حل الدولتين أكثر الخيارات واقعية لمشكلة قبرص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا تعتقد أن أكثر الطرق واقعية لحل مشكلة قبرص هي وجود دولتين في الجزيرة المقسمة على أساس عرقي.



واعتبر أنه لا جدوى من إجراء مفاوضات لن تفضي إلى أي نتائج.



وجاء ذلك في تصريحات لاردوغان بينما كان واقفا إلى جانب طوفان أرهُرمان، رئيس القبارصة الأتراك المنتخب حديثا، والذي تعهد ببحث حل اتحادي تؤيده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة لإنهاء انقسام الجزيرة المستمر منذ قرابة 50 عاما.



وتركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، ويؤيد رئيس القبارصة الأتراك السابق إرسين تتار سياسة الدولتين التي يستبعدها القبارصة اليونانيون.