LBCI
LBCI

فرنسا ترفع حظر السفر المفروض على مؤسس تلغرام

أخبار دولية
2025-11-13 | 13:54
LBCI
LBCI
فرنسا ترفع حظر السفر المفروض على مؤسس تلغرام
فرنسا ترفع حظر السفر المفروض على مؤسس تلغرام

رفعت فرنسا حظر السفر الذي تفرضه على مؤسس تلغرام بافيل دوروف الخاضع لتحقيق مرتبط بمحتوى غير قانوني في تطبيقه للرسائل النصية، بحسب ما أفادت مصادر قضائية مطلعة على القضية فرانس برس.
     
واعتُقل رجل الأعمال الروسي البالغ 41 عاما في باريس عام 2024 وهو مستهدف حاليا بتحقيق رسمي تجريه السلطات الفرنسية على خلفية تورّط المنصة في أنشطة جنائية مفترضة.
     
وتم في تموز تخفيف الضوابط القضائية المفروضة على دوروف الذي كان ممنوعا في البداية من مغادرة فرنسا، ما سمح له بالإقامة في الإمارات حيث مقر "تلغرام" لأسبوعين كل فترة.
     
وحاليا، رفعت السلطات حظر السفر المفروض عليه وبالتالي لم يعد ملزما الحضور إلى الشرطة في مدينة نيس في جنوب فرنسا.
     
وعلى مدى العام الماضي، امتثل دوروف "بالكامل للإشراف القضائي" المفروض عليه، بحسب ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.
     
واتُّهم دوروف الذي يحمل جوازي سفر فرنسيا وروسيا بالتواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت سمحت بإجراء معاملات غير مشروعة ونشر صور اعتداءات جنسية على الأطفال وغير ذلك من المحتوى غير القانوني.
     
وأثناء عملية استجواب أولية في كانون الأول 2024، أقرّ دوروف بوجود أنشطة إجرامية بشكل متزايد على المنصة وتعهد بتعزيز الرقابة على المحتوى.
     
لكنه اتّهم السلطات الفرنسية بالفشل في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لدى تقديم الاستفسارات بشأن مراقبة المحتوى.
     
ونفى الاتهامات ودان توقيفه، معتبرا أنه "يضر كثيرا بصورة فرنسا كدولة حرة".

أخبار دولية

فرنسا

حظر السفر

تلغرام

بافيل دوروف

