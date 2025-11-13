وزير الداخلية الكولومبي: سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة على الصعيد الاستخباراتي

أكد وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بينيديتي أن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة على الصعيد الاستخباراتي، متحدثا عن "تفسير سيئ" لقرار اتخذته الحكومة في هذا الصدد.



وأمر الرئيس غوستافو بيترو الثلاثاء بتعليق هذا التعاون ردا على الضربات الأميركية التي تستهدف زوارق يشتبه بتهريبها مخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ.



وكتب بينيديتي على منصة اكس: "حصل تفسير سيئ من جانب الصحافة الكولومبية وبعض الموظفين الكبار في الحكومة. لم يقل الرئيس بيترو أبدا إن الوكالات الأميركية ستوقف عملها في كولومبيا بالتعاون مع وكالاتنا الاستخباراتية".