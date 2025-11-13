الأخبار
باريس تعبر عن قلقها على مصير رئيس بلدية اسطنبول
أخبار دولية
2025-11-13 | 14:08
باريس تعبر عن قلقها على مصير رئيس بلدية اسطنبول
أعربت فرنسا عن "قلق عميق" إزاء توجيه النيابة العامة في اسطنبول 142 تهمة لرئيس بلدية المدينة، منددة بخطوة "تقوّض الديموقراطية والتعددية السياسية".
ويواجه أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان والموقوف منذ آذار، 142 تهمة رسمية، بحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن النيابة العامة الثلاثاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في مؤتمر صحافي إنّ "هذا القرار يثير قلقنا لأنه يبدو أنه يُقوض الديموقراطية والتعددية السياسية".
وأضاف أن "احترام حقوق المسؤولين المنتخبين محليا وأعضاء المعارضة في البرلمان، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التظاهر والتعبير، تشكل ركائز أساسية لدولة القانون"، مذكرا بأن هذه "التزامات قطعتها تركيا كدولة عضو في مجلس أوروبا".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن إمام أوغلو البالغ 54 عاما والموقوف بتهم فساد وإدارة شبكة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عاما.
كما يحاكم رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، ومرشح حزب المعارضة الرئيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتهم اختلاس وغسل أموال وتلاعب بمناقصات، بحسب لائحة اتهام تزيد على 3700 صفحة.
وينفي إمام أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كل التهم الموجهة إليه.
أخبار دولية
باريس
اسطنبول
أكرم إمام أوغلو
آخر الأخبار
أخبار دولية
2025-10-24
فتح تحقيق جديد بحقّ رئيس بلدية إسطنبول المسجون
أخبار دولية
2025-10-24
فتح تحقيق جديد بحقّ رئيس بلدية إسطنبول المسجون
أخبار دولية
16:42
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
أخبار دولية
15:03
تحطم مقاتلة روسية في رحلة تدريبية ومقتل شخصين
أخبار دولية
14:33
إسرائيل تسلمت رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
رياضة
2025-11-11
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
أخبار دولية
2025-09-15
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لتفعيل آلية الدفاع المشترك
رياضة
2025-09-18
مدرب أتلتيكو مدريد "يفقد أعصابه تمامًا" بوجه جماهير ليفربول... حركة بذيئة وبطاقة حمراء (فيديو)
منوعات
2025-09-13
من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع عن ملابسكم بسهولة!
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
